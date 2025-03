South of Midnight: Gold-Status erreicht

Xbox und Compulsion Games gaben bekannt, dass "South of Midnight" den Meilenstein "Gone Gold" erreicht hat und am 8. April erscheinen wird. Der Original-Soundtrack von Komponist Olivier Deriviere ist ab sofort auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Bandcamp als Stream verfügbar.

Da die Musik ein wesentlicher Bestandteil von "South of Midnight" ist, macht es nur Sinn, den Original-Soundtrack des Spiels zu veröffentlichen, der sich über drei Playlists erstreckt und die bisher grösste Produktion von Deriviere darstellt. Wie das Spiel selbst ist auch der Original-Soundtrack von "South of Midnight" von einer Reihe von Musikgenres und -stilen aus dem tiefen amerikanischen Süden inspiriert, darunter Blues, Country und Jazz.

"South of Midnight" wird am 8. April 2025 für Xbox Series X|S und Windows PC erhältlich sein.