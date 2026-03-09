South of Midnight: Termin für PS5 & Switch 2

Publisher Xbox Game Studios und Entwickler Compulsion Games haben einen Releasetermin für die PS5- und Switch-2-Umsetzungen von "South of Midnight" verkündet. Über einen neuen Trailer freuen wir uns gleichzeitig auch.

Son wird "South of Midnight" ab 31. März auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Nintendo erhältlich sein. Zu eventuellen inhaltlichen oder technischen Unterschieden zwischen den einzelnen Versionen wurde gleichzeitig nichts gesagt, weswegen wir davon ausgehen, dass diese auch nicht bestehen werden.

Ausserdem wird uns der neue Critical Acclaim Trailer zu "South of Midnight" gezeigt. Darin gibt es über eineinhalb Minuten lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse zu sehen. Ausserdem werden wir noch einmal an den Releasetermin der PS5- und Switch-2-Portierungen erinnert.

"South of Midnight" erschien bereits am 8. April 2025 für Xbox Series X und den PC.