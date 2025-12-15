Compulsion Games hat "South of Midnight" für weitere Plattformen angekündigt. Ein Releasefenster für die Portierungen gibt es auch schon.

Demnach arbeitet Compulsion Games momentan an Umsetzungen von "South of Midnight" für PS5 und Switch 2. Diese werden im Laufe des ersten Quartals 2026 verfügbar sein.

Genauere Details zu den Portierungen von "South of Midnight" sind noch Mangelware. Da über Exklusivinhalte ebenfalls nichts gesagt wird, rechnen wir erfahrungsgemäss mit originalgetreuen Umsetzungen. Es könnte jedoch gut möglich sein, dass man von den technischen Fähigkeiten der PlayStation 5 Pro profitieren wird.

"South of Midnight" erschien bereits am 8. April für Xbox Series X und den PC.