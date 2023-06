Ziemlich am Anfang des gestrigen Xbox Games Showcase wurde "South of Midnight" angekündigt. Einen Trailer dazu gab es auch zu sehen.

Im neuen Action-Adventure "South of Midnight" von Compulsion Games tauchen wir in die Magie der US-Südstaaten ein. Wir folgen der Protagonistin Hazel und lassen uns von atmosphärischen Soul-Gitarrenklängen in düstere Sumpflandschaften mit folkloristischen Kreaturen entführen.

"South of Midnight" ist aktuell unterminiert, aber für Xbox One, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.