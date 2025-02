Compulsion Games hat in Zusammenarbeit mit Clyde Henry Productions einen Stop-Motion-Trailer zu "South of Midnight" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden wir nämlich mit echten Puppen fast zwei Minuten lang auf "South of Midnight" eingestimmt. Frisches Gameplay gibt es in diesem Zusammenhang leider nicht zu sehen.

In "South of Midnight" tauchen wir in die Magie der US-Südstaaten ein. Wir folgen der Protagonistin Hazel und lassen uns von atmosphärischen Soul-Gitarrenklängen in düstere Sumpflandschaften mit folkloristischen Kreaturen entführen. Langweilig dürfte uns damit so schnell also nicht werden.

"South of Midnight" erscheint am 8. April für Xbox Series X und den PC.