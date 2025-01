Story-Trailer zu South of Midnight

Im Rahmen des Developer Direct am gestrigen Abend wurde auch ein neuer Trailer zu "South of Midnight" präsentiert. Einen konkreten Releasetermin für das Action-Adventure kennen wir jetzt auch.

Hier gibt es über drei Minuten lang Einblicke in die Story von "South of Midnight". Die zentralen Charaktere und die Spielwelt können wir in diesem Kontext selbstverständlich ebenfalls begutachten.

Zudem wurde ein Releasetermin für "South of Midnight" bekannt. Demnach ist das Action-Adventure ab 8. April für Xbox Series X und den PC erhältlich.

In "South of Midnight" tauchen wir in die Magie der US-Südstaaten ein. Wir folgen der Protagonistin Hazel und lassen uns von atmosphärischen Soul-Gitarrenklängen in düstere Sumpflandschaften mit folkloristischen Kreaturen entführen. Langweilig dürfte uns damit so schnell also nicht werden.