Technik-Analyse zu South of Midnight

Die Kollegen von Digital Foundry haben ich ausführlich mit der technischen Seite von "South of Midnight" befasst. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "South of Midnight" über zwölf Minuten lang analysiert. Dabei werden vor allem die saubere Präsentation und die stabile Bildrate positiv hervorgehoben.

In "South of Midnight" tauchen wir in die Magie der US-Südstaaten ein. Wir folgen der Protagonistin Hazel und lassen uns von atmosphärischen Soul-Gitarrenklängen in düstere Sumpflandschaften mit folkloristischen Kreaturen entführen. Langweilig dürfte uns damit so schnell also nicht werden.

"South of Midnight" erscheint morgen für Xbox Series X und den PC.