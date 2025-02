Ungefährer Umfang von South of Midnight

Im April dürfen wir endlich selbst in die Welt von "South of Midnight" eintauchen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Zeit wir ungefähr dafür einplanen sollten.

So erklärt Entwickler Compulsion Games, dass ein Durchgang in "South of Midnight" etwa zehn bis zwölf Stunden lang dauert. Wer alles sehen und auffinden möchte, sollte aber natürlich mehr Zeit einplanen.

In "South of Midnight" tauchen wir in die Magie der US-Südstaaten ein. Wir folgen der Protagonistin Hazel und lassen uns von atmosphärischen Soul-Gitarrenklängen in düstere Sumpflandschaften mit folkloristischen Kreaturen entführen. Langweilig dürfte uns damit so schnell also nicht werden.

"South of Midnight" erscheint am 8. April für Xbox Series X und den PC.