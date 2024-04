Sowon: The Toy Wonderland auch für Switch

Publisher CFK und Entwickler Pumpkin kündigen eine Switch-Portierung von "Sowon: The Toy Wonderland" an. Sonderlich lange müssen wir auch gar nicht auf deren Release warten.

Demnach ist "Sowon: The Toy Wonderland" schon ab 2. Mai auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal auf die Umsetzung ein.

"Sowon: The Toy Wonderland" entführt uns in eine seltsame Welt voller Schönheit und Angst, in der sämtliche Lebewesen Spielzeug sind. Als Sowon, ein Mädchen, das in dieser Welt gestrandet ist, müssen wir Hinweise finden und Rätsel lösen, um den Weg zurück in unsere eigene Welt zu finden.

"Sowon: The Toy Wonderland" erschien bereits am 28. Oktober 2022 für den PC.