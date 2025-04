Microids und Magic Pockets versorgen uns mit einem sogenannten Anime-Trailer zu "Space Adventure Cobra: The Awakening". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über eineinhalb Minuten lang ein flotter Mix aus Anime- und Gameplaysequenzen aus "Space Adventure Cobra: The Awakening" geboten. Wir sehen also kurz, knapp und präzise, was das Speil ausmacht.

Bei "Space Adventure Cobra: The Awakening" handelt es sich um einen Action-Plattformer, welcher auf der bekannten Anime-Serie basiert. Darin schlüpfen wir in die Rolle des Weltraumpiraten Cobra, begleitet von seiner Partnerin Lady Armaroid. Die Handlung dreht sich dabei um eine gefährliche Bedrohung, die das komplette Universum betrifft.

Cobra muss auf unterschiedlichen Planeten drei Schwestern retten, die in Verbindung mit einem Schatz stehen, den auch die Piratengilde jagt. Wir nutzen Cobras Waffen, darunter etwa die berühmte Psychoknarre, sowie diverse technische Gadgets, um Gegner zu besiegen und Hindernisse zu überwinden.

"Space Adventure Cobra: The Awakening" erscheint am 26. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.