Space Adventure Cobra: The Awakening hat einen Erscheinungstermin

Microids und Magic Pockets haben einen Releasetermin für "Space Adventure Cobra: The Awakening" bekanntgegeben. Demnach müssen wir uns noch bis August gedulden.

So ist "Space Adventure Cobra: The Awakening" ab 26. August erhältlich. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC genannt.

Bei "Space Adventure Cobra: The Awakening" handelt es sich um einen Action-Plattformer, welcher auf der bekannten Anime-Serie basiert. Darin schlüpfen wir in die Rolle des Weltraumpiraten Cobra, begleitet von seiner Partnerin Lady Armaroid. Die Handlung dreht sich dabei um eine gefährliche Bedrohung, die das komplette Universum betrifft.

Cobra muss auf unterschiedlichen Planeten drei Schwestern retten, die in Verbindung mit einem Schatz stehen, den auch die Piratengilde jagt. Wir nutzen Cobras Waffen, darunter etwa die berühmte Psychoknarre, sowie diverse technische Gadgets, um Gegner zu besiegen und Hindernisse zu überwinden.

"Space Adventure Cobra: The Awakening" war im September 2024 angekündigt worden.