Space Chef hat einen Erscheinungstermin

Publisher Kwalee und Entwickler BlueGooGames haben einen Erscheinungstermin für "Space Chef" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist "Space Chef" ab 28. Oktober erhältlich. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben. Weitere Version des Koch-Adventures sind offenbar nicht angedacht.

Zusätzlich zeigt man uns einen neuen Release Date Trailer zu "Space Chef". Dieser stellt uns 59 Sekunden lang die unterschiedlichen Facetten der spielerischen Mischung aus Management-Simulation, Survival-Rollenspiel und Lebenssimulation vor. Der Soundtrack passt übrigens wunderbar dazu.