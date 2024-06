Space for Sale: Neuer Dev Diary-Eintrag

3...2...1...Takeoff! Macht eure Raketen und Raumanzüge bereit, denn "Space for Sale" startet diesen Sommer in den Early Access!

Starte dein ganz eigenes Weltraummakler-Abenteuer, allein oder mit einem Freund! All dies wird durch einen neuen Entwicklertagebucheintrag abgerundet.

Im heutigen Entwicklertagebuch spricht Toby, Lead Artist der Mirage Game Studios, mit Simon, ihrem Game Director, über die Änderungen, die das Studio für "Space for Sale" vornehmen musste, um es in einen Early-Access-Titel umzuwandeln. Ausserdem sprechen sie darüber, wie "Space for Sale" sich zu einem Spiel mit höherem Wiederspielwert entwickelt, über die Fertigstellung von Planeten und ihren stärkeren Fokus auf den Aufbau der Community, während sie ihre neuen Community Managerin, Masha, vorstellen!