Space Trash Scavenger angekündigt

Paradox Interactive kündigten heute eine Partnerschaft mit SquarePlay Games an, um "Space Trash Scavenger" unter dem Arc-Publishinglabel zu veröffentlichen. "Space Trash Scavenger" ist ein Survival-Base-Builder-Spiel, in dem die Spieler auf die Jagd nach Reichtümern geschickt werden, während sie ihr immer grösser werdendes Space Rig verteidigen.

Auf der Suche nach Reichtum im 31. Jahrhundert schliessen sich die Spieler Scav-X an, der Nummer eins unter den Abfallentsorgern der Galaxie. Die Spieler wagen sich in die prozedural generierten Asteroidenfelder, Weltraumwracks und verlassenen Aussenposten der Galaxie, um Schrott und Ressourcen aus den Überresten einer einst grossen Zivilisation zu sammeln. "Space Trash Scavenger" bietet ein 360-Grad-Basisbau-Erlebnis. Sie bauen ihre Weltraum-Plattform in jede beliebige Richtung aus, samt fabrikähnlicher Automatisierung und Pflanzenanbau, vergrössern so ihr Vermögen und handeln auf einem interstellaren Aktienmarkt.