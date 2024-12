Shiro Games kündigt SpaceCraft an

Das für Spiele wie "Northgard" und "Dune: Spice Wars" bekannte Studio Shiro Games hat "SpaceCraft" angekündigt. Das neue Online-Weltraumerkundungs- und -bauspiel entführt uns im kommenden Jahr in eine riesige Galaxie aus Sonnensystemen und Planeten, wo wir uns um Ressourcen kümmern müssen, Raumschiffe und Basen konstruieren, interplanetare Logistik und Handel betreiben und mit anderen kooperieren. "SpaceCraft" ist für 2025 für den PC angesetzt und soll bald eine Early Access Phase erhalten. Hier der Trailer und eine Beschreibung des Spiels:

Über SpaceCraft

Die Menschheit braucht eine neue Heimat

"2350. Bei der Erforschung verloren geglaubter Technologien einer vergessenen Zivilisation hat die Menschheit versehentlich wieder die Tripods aktiviert, autonome und sich selbst reproduzierende Kriegsmaschinen. Es folgte ein brutaler, jahrhundertelanger Krieg, und nach dem mysteriösen "H Incident" war nichts mehr wie zuvor. Mit einem Schlag war der Grossteil der menschlichen Flotte ausgelöscht und das Machtgefüge von Grund auf verändert.

Die Tripods machten sich daran, die Vereinigten Planeten zu dezimieren, bis die Menschheit am Rand ihrer Ausrottung stand. Inmitten des Chaos warf eine verschlüsselte Übertragung aus einer weit entfernten Galaxie den Rettungsanker: die Koordinaten zu einem verborgenen Portal. In einem letzten Akt der Hoffnung wagten die Überlebenden die Flucht und fanden sich in einer unerforschten Galaxie wieder, die den Schlüssel zu ihrem Überleben bergen sollte.

Erkunde das Unbekannte

Erkunde ein riesiges Universum, in dem sich die Weiten des Alls vor dir erstrecken und mit ungeahnten Möglichkeiten locken. Reise mit deinem Raumschiff durch Systeme voller Planeten, Asteroidenfelder, verlassener Raumstationen und Raumschiffwracks. Lege mit Überlichtgeschwindigkeit im Handumdrehen riesige Distanzen zurück und bewege dich mühelos zwischen weit entfernten Systemen.

Navigiere nahtlos durch die Tiefen des Weltraums bis an die Oberfläche von Planeten. Ganz gleich, ob du auf Planeten nach wertvollen Ressourcen suchst oder Kurs auf längst vergessene Welten nimmst, das ganze Universum steht dir offen – erkunde es nach Herzenslust.

Erschliesse Planeten und baue Raumschiffe

Planeten locken mit einer Fülle natürlicher Ressourcen, die nur darauf warten, entdeckt und abgebaut zu werden. Bediene dich einer Vielzahl von Werkzeugen für ihren Abbau, während du neue Systeme erkundest. Sondiere deine Umgebung und setze dein Schiff zur Gewinnung und zum Sammeln dieser Ressourcen ein, um sie dann zu wertvollen Materialien oder Schiffsteilen zu verarbeiten, die du tauschen oder verkaufen kannst.

Baue Raumschiffe aus hergestellten Teilen zusammen: Ganz gleich, ob du kleine, wendige Schiffe oder schwere Transportkreuzer baust, jede einzelne Komponente wirkt sich auf ihr Verhalten aus. Du kannst ausserdem die Baupläne anderer Spieler kaufen, um sofort mit dem Bau deines Schiffs loszulegen. Sobald du dein Schiff perfektioniert hast, kannst auch du den Bauplan verkaufen, damit andere deine Kreation bauen und steuern können.

Automatisiere und expandiere

Erziele auf deiner langen Reise maximale Effizienz und baue dein Unternehmen aus, indem du die Produktion automatisierst. Errichte und erweitere deine Basen im ganzen Universum und verwandle planetare Aussenposten in vollautomatische Ressourcenzentren.

Richte Produktions- und Lieferketten mit Drohnen und Frachtschiffen ein, um die Abläufe im Bergbau, bei der Förderung und in der Logistik zu automatisieren und zu verbessern. Optimiere und automatisiere alle Aspekte deiner Basen, von der Unterbringung und Produktion bis hin zum Energiemanagement und der interplanetaren Logistik.

Kämpfe und gestalte die Galaxie

Im All lauern jede Menge Gefahren. Abtrünnige Gruppierungen wie Weltraumpiraten patrouillieren die Galaxie, bereit, jeden anzugreifen, der ihren Weg kreuzt. Sei darauf vorbereitet, dich in drei Phasen zu verteidigen: Erkennung, Verfolgung und Kampf. Nachdem du ein feindliches Schiff auf dem Radar entdeckt hast, kannst du es markieren und seine Verfolgung aufnehmen. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass dir dein Ziel entrinnt.

Wenn es doch zum Kampf kommt, kannst du intuitive Steuerung und komplexe Mechanik kombinieren, um Fertigkeiten einzusetzen und den Hitzepegel in Echtzeit zu überwachen. Jedes Gefecht wird zu einem Test deines taktischen Geschicks, bei dem du mit deinen Entscheidungen das Kräfteverhältnis verschiebst und der Galaxie deinen Stempel aufdrückst.

Ein lebendiges Universum

Werde Teil einer Galaxie, die sich durch die Aktionen der Spieler weiterentwickelt. Baue Ressourcen ab, fertige Schiffsteile und handle mit ihnen. Kaufe und verkaufe Baupläne, nimm Dienstleistungen, Missionen und Aufträge an oder biete sie selbst an. Beteilige dich am Wirtschaftsgeschehen des Universums und passe dich an die durch jede Markttransaktion beeinflussten Preise an.

Teamwork bedeutet wahre Macht. Gründe Unternehmen, tritt ihnen bei und arbeite im grossen Stil mit anderen zusammen. Entwickle die interplanetarische Produktion und Logistik, indem du Rollen zuweist, Aufgaben zuteilst und alles von der kleinsten Crew bis zum riesigen Handelsimperium verwaltest."