SPC: Control Error angekündigt

Chieftain Artworks kündigt in Zusammenarbeit mit Goonswarm Games "SCP: Control Error" an – ein kurzes psychologisches Horrorspiel in der First-Person-Perspektive, das in einer abgesperrten unterirdischen Anlage spielt.

Ihr seid Barry Gittings – ein Mann, der sich freiwillig für ein geheimes Experiment innerhalb des Vortex-Komplexes gemeldet hat, einer abgelegenen unterirdischen Anlage, die während des Kalten Krieges errichtet wurde.

Die Türen öffnen sich. Die Stimme heisst euch willkommen. Der Test beginnt. Niemand erklärt, was getestet wird. Niemand sagt euch, wer zusieht.

Innerhalb des Komplexes bewegt ihr euch durch versiegelte Kammern, erledigt unbekannte Aufgaben und deckt interne Dokumentationen auf, die von anderen hinterlassen wurden, die Teil desselben Protokolls waren.

Und dann, sobald das Experiment endet – entscheiden die Spieler durch eine Abstimmung im offiziellen Discord des Spiels, was als Nächstes geschieht.