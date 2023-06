Big Games Machine hat einen konkreten Releasetermin für die Switch-Fassung von "Speed Crew" verkündet. Sonderlich lange müssen wir gar nicht mehr darauf warten.

So ist "Speed Crew" bereits ab morgen, also am 8. Juni, für Nintendos Hybridkonsole verfügbar. Ein separater Launchtrailer wird um Mitternacht bei YouTube veröffentlicht.

Im weiteren Jahresverlauf werden auch Portierungen von "Speed Crew" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheinen.