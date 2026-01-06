Speedball hat ein Release-Datum

Rebellion hat heute bekannt gegeben, dass "Speedball" am 27. Januar für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen wird. Nach der Erstveröffentlichung im Oktober 2024 verlässt der Titel ausserdem am gleichen Tag den Early Access.

"Speedball" belebt das legendäre Bitmap Brothers-Franchise, das erstmals 1988 auf den Markt kam, wieder. In der düsteren Zukunft des Jahres 2138 ist "Speedball" ein gnadenloser Zukunftssport, der von Megakonzernen genutzt wird, um die unterdrückten Massen von ihrem elenden Leben abzulenken. Dabei treten zwei kybernetisch verbesserte Teams mit einer Geschwindigkeit und Gewalt gegeneinander an, die weit über menschliche Grenzen hinausgeht. Die Spiele sind rasant, explosiv und unvorhersehbar. Schnelles Passspiel, eine geordnete Team-Koordination und ein strammer Abschluss sind der Schlüssel zum Erfolg.