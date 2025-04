SpeedRunners 2: King of Speed angekündigt

Während der heutigen Präsentation der Triple-I Initiative kündigte das Entwicklerstudio Fair Play Labs ("Nickelodeon All-Star Brawl") "SpeedRunners 2: King of Speed" an, das noch in diesem Jahr auf PC erscheint sowie 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Der rasante Platformer bildet die Fortsetzung eines des beliebten Indie-Hits und bietet neue Herausforderungen und die gleiche actiongeladene Spannung, die Fans lieben – neu mit bis zu acht Spielern, die sich ins Getümmel stürzen. Verschafft eucht einen ersten Eindruck mit dem Debüt-Trailer des Spiels:

"SpeedRunners war das Spiel, das vor 12 Jahren den Startschuss für tinyBuilds Publishing-Reise gab, und wir sind begeistert, diesem zeitlosen Franchise neues Leben einzuhauchen. SpeedRunners 2: King of Speed wird alles auf die nächste Stufe heben und gleichzeitig das bewahren, was das Original so grossartig und unvergesslich gemacht hat. Um das sicherzustellen, haben wir sogar das unglaublich talentierte Team von DoubleDutch zur Beratung für das Spiel hinzugezogen. Ein grosses Dankeschön an unsere unglaubliche Community, die das Spiel über die Jahre hinweg unterstützt hat. Von jetzt an wird es schnell gehen. Es ist Zeit für einen schnellen Lauf!"

Alex Nichiporchik, CEO von tinyBuild

"SpeedRunners", entwickelt von DoubleDutch Games, wurde 2016 veröffentlicht. Seitdem hat es sich zu einem Partyspiel-Hit mit einer wachsenden Community und über 10 Millionen Spielern entwickelt.