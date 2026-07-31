SpeedRunners 2: King of Speed erscheint im September

Publisher tinyBuild und Entwickler Fair Play Labs haben den Erscheinungstermin von "SpeedRunners 2: King of Speed" verkündet. Demnach ist es im September soweit.

Konkret wird "SpeedRunners 2: King of Speed" ab 3. September erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X, Switch und dem PC ja schon länger fest. Weitere Versionen sind offensichtlich nicht geplant, aber wie wir ja aus der Vergangenheit wissen, kann sich das auch sehr schnell ändern.

Einen neuen Release Date Trailer zu "SpeedRunners 2: King of Speed" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser bietet uns über eine Minute lang primär flotte In-Game-Sequenzen.

"SpeedRunners 2: King of Speed" war im April 2025 angekündigt worden.