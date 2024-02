Disney Speedstorm bekommt sechste Season

Gameloft hat die mittlerweile sechste Season von "Disney Speedstorm" angekündigt. Einen Trailer dazu hatte man ebenfalls im Gepäck.

Die sechste Season von "Disney Speedstorm" steht demnach unter dem Motto "Under The Sea", was bedeutet, dass es diesmal tief hinein in die Meere dieser Welt geht. Wenig überraschend hat man sich dabei konzeptionell auch bei "Arielle die Meerjungfrau" aus dem Film-Portfolio von Disney bedient.

Über Disney Speedstorm

Von den Machern der "Asphalt"-Serie kommt diese wilde Renn-Action voller bekannter Charaktere und rasanter, von Disney und Pixar inspirierten Rennstrecken. "Disney Speedstorm" ist ein Free-to-Play-Spiel, das stets um neue Seasons erweitert wird. Dazu kommen plattformübergreifendes Spielen sowie der Split-Screen- und der Online-Multiplayer-Modus.

"Disney Speedstorm" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Umsetzungen für iOS und Android sollen im weiteren Jahresverlauf folgen.