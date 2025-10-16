Quantic Dream kündigt Spellcasters Chronicles an

Quantic Dream, das Studio hinter "Detroit: Become Human", stellt mit "Spellcasters Chronicles" eine völlig neue IP und sein erstes Multiplayer-Spiel vor – geprägt von Quantic Dreams unverwechselbarer DNA narrativer Innovation.

"Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, heute endlich Spellcasters Chronicles vorstellen zu dürfen, das wir in unseren Studios in Paris und Montreal entwickelt haben. Der Einstieg in ein neues Genre mit einem frischen künstlerischen Ansatz war eine spannende Herausforderung und lehrreiche Erfahrung, durch die das Team gewachsen ist. Jetzt freuen wir uns darauf, das Spiel mit dem Feedback der Spieler weiterzuentwickeln und zu perfektionieren. "

"In diesem Projekt spiegeln sich der kreative Geist und die technischen Ambitionen wider, die Quantic Dream seit fast drei Jahrzehnten prägen. Mit Spellcasters Chronicles möchten wir ein neues Spielerlebnis schaffen, das Action und Strategie kombiniert und das Spieler die Entwicklung der Geschichte aktiv mitgestalten lässt. Dieses Projekt ist das Resultat einer Reise voller mutiger Ideen – und eine Chance, neue Wege im Bereich sozialer und Multiplayer-Erlebnisse zu gehen. Gemeinsam mit unserem talentierten Team in Paris und Montreal erschaffen wir ein neues, lebendiges Universum und arbeiten zugleich weiter an neuen Projekten wie Star Wars Eclipse.”