Spellcasters Chronicles wird abgeschaltet

Quantic Dream gibt bekannt, dass die Server von "Spellcasters Chronicles" schon bald abgeschaltet werden. Dies hat auch für das Entwicklerteam grundlegende Konsequenzen.

Demnach werden die Server von "Spellcasters Chronicles" am 19. Juni abgeschaltet. Anschliessend ist der MOBA-Titel nicht mehr spielbar. Käufer der im Februar veröffentlichten Early-Access-Version werden in vollem Umfang entschädigt.

Als Grund für diese Massnahme gibt Quantic Dream an, dass "Spellcasters Chronicles" einfach nicht sein Publikum erreichen konnte. Zuletzt lagen die Spielerzahlen nämlich mitunter lediglich im zweistelligen Bereich.

Für das Entwicklerteam hinter "Spellcasters Chronicles" hat dies ebenfalls Konsequenzen. Dessen Mitglieder werden nämlich anderen Projekten zugewiesen und Quantic Dream stellt sich damit teilweise neu auf. Von Entlassungen ist bisher zumindest noch nicht die Rede.

"Spellcasters Chronicles" war im Oktober 2025 angekündigt worden.