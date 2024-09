THQ Nordic hat die nächste Erweiterung für "SpellForce: Conquest of Eo" in Aussicht gestellt. Sie hört auf den Namen "Weaver's Realms" und wird sogar noch in diesem Monat verfügbar sein.

Hier wird uns die Weaver's-Realms-Erweiterung für "SpellForce: Conquest of Eo" knapp eine Minute lang vorgestellt. Erhältlich ist sie dann ab dem 30. September.

Abgesehen von der neuen Schule wird die Weaver's-Realms-Erweiterung für "SpellForce: Conquest of Eo" zufällig generierte Kampagnenkarten einführen, welche in vielerlei Hinsicht angepasst werden können, von der Form der Karte bis hin zu den genauen Regeln unseres Kampfes. Dies wird uns genau die Herausforderung bieten, die wir suchen, und den Wiederspielwert um einiges erhöhen, da keine Partie der anderen gleicht. Darüber hinaus wird der Titel um drei Szenarien erweitert, jedes mit einem einzigartigen Regelwerk und interessanten Mechaniken.

"SpellForce: Conquest of Eo" ist seit 3. Februar 2023 für den PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.