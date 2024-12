SpellForce: Conquest of Eo: Origins-Update

Bei Weihnachten geht's doch im Grunde um eine "Origin"-Story und um Geschenke, richtig? Also hat sich das Team von Owned by Gravity entschlossen, gleich beide Traditionen zu ehren und liefert euch für "SpellForce: Conquest of Eo" ein besonderes Präsent: das kostenlose Inhalts-Update - Patch 1.9 "Origins" - erscheint heute!

Dieses kostenlolse Update ermöglicht es, beim Start eines Spiel zwischen sechs Herkünften zu wählen. Man entscheidet sich also etwa zwischen dem "Bestienzähmer" oder dem "Verteidiger des Berges" und hat so eine gänzlich neue Ausgangslage und erlebt jeweils eine eigene Story.

Doch das ist nicht alles: Dieser Patch liefert einige der am meisten nachgefragten Features und Optionen. Eine der wichtigsten: "SpellForce: Conquest of Eo" hat nun endlich eine echt "Auto-resolve"-Funktion für die Schlachten, was Eure Eroberungsfeldzüge deutlich rascher gestalten wird. Ihr wollt lieber volle Kontrolle aber dennoch schneller schlachten? Auch dafür gibt's nun eine Option, die die Animationen und Bewegungen in den Gefechten deutlich schneller darstellt. Und wenn es bei all der Eile mal nicht der ersehnte Sieg war, können Kämpfe nun einfach sofort neugestartet werden.

Egal ob Neueinsteiger oder erfahrener Eroberer: Patch 1.9 bietet neue Strategien, neue Geschichten und ein noch runderes rundenbasiertes Eroberungserlebnis. Macht Euch Eo zum Untertan!