Spells & Secrets: Adventure in der Zauberschule

Maximum Entertainments und Rokaplay geben die Veröffentlichung von "Spells & Secrets" bekannt. Das gemütliche Roguelite-Adventure, in dem Spieler in die Rolle von Schülern an der Zauberakademie Greifenstein schlüpfen, ist für PC, Nintendo Switch und PlayStation erhältlich und wird auch bald für die Xbox Series X/S verfügbar sein.

Ein Mysteriöser Vorfall ist für das seltsame Erscheinen von wilden Kreaturen verantwortlich und versetzt die Schule in komplettes Chaos. Spieler bekommen die Aufgabe, die Ordnung wiederherzustellen, Rätsel zu lösen und mächtige Artefakte zu sammeln, um ihre eigenen Kräfte weiterzuentwickeln.