Spellsided erhält eine Demo

Für das Dicebuilding-RPG "Spellsided" von Mass Transfer Interactive wurde auf der PC Gaming Show eine neue Demo angekündigt, die euch einen ersten Eindruck der strategischen Zauber-Action gibt.

Jede Seite ist ein anderer Zauber-Slot, den ihr belegen könnt, wodurch ihr einen Build aus Zaubersynergien erstellen könnt, den ihr in nahtlosen, rundenbasierten Kämpfen einsetzt. Rollt über die Tischplatte und trefft auf lebendige Spielfiguren, formt Allianzen und Rivalitäten, die euch dazu führen, die Welt neu zu gestalten.