Spherix: Schweizer Spiel macht Fortschritte

Nach über einem Jahr Entwicklungszeit präsentiert das Schweizer Indie-Spieleentwicklerstudio Wicked Games die Kernelemente seines Online-Multiplayer-Monstersammel-Spiels.

Das Spiel ist in der epischen Fantasy-Welt Trinia angesiedelt, die einzigartige Biome, geheimnisvolle Ruinen und Verliese voller gefährlicher Kreaturen beherbergt. "Spherix" kombiniert Elemente des Kreaturen Sammelns mit spannenden Echtzeitkämpfen zu einem einzigartigen Abenteuer. Schon in diesem frühen Entwicklungsstadium präsentiert "Spherix" eine lebendige, offene Welt, in der jede Quest, jedes Rätsel und jeder Dungeon, den man alleine oder mit Freunden bewältigt, spannende Herausforderungen und Belohnungen verspricht.

"Spherix" zeichnet sich durch die einzigartige Kombination von kooperativen und kompetitiven Spielelementen aus. Dieser Mix begeistert sowohl Fans von interaktivem Solo-Gameplay, als auch Menschen, die die einzigartigen Herausforderungen und Möglichkeiten von Multiplayer Games mit ihrer sozialen Dynamik lieben. Die lebendige Spielwelt wird alle Elemente, die den Entwicklern als Spieler gefallen, in sich vereinen. Zahllose Abenteurer wollen bestanden und Geheimnisse gelüftet werden, Widrigkeiten werden überwunden, um die Harmonie in Trinia wiederherzustellen.

Das Genre

Eine bahnbrechende Mischung aus dem extrem motivierenden Sammeln von Kreaturen und spannenden Echtzeit-Action-Kämpfen in einer lebendigen offenen Multiplayer-Online-Welt.

Spielwelt

Eine epische Fantasy-Welt mit atemberaubenden Biome, geheimnisvollen Ruinen und gefährlichen Kreaturen.

Echtzeit-Kampfsystem

Das rasante Top-Down-Kampfsystem bietet eine Mischung aus taktischem Tiefgang, dem Einsatz mächtiger Fähigkeiten, schneller Reflexe und erfordert koordiniertes Teamplay, um die Gegner zu überlisten.

Spieler gegen Spieler

Man kann das Team in spannenden Kämpfen gegen andere Spieler in der offenen Welt oder in speziellen Kampfgebieten auf die Probe stellen.

Einzigartige Kreaturen

Eine Vielzahl von "Spherix" können gefangen werden, die sich alle durch ihr eigenes Element, ihre Rolle und ihre Fähigkeiten auszeichnen. Es ist möglich, ein Team aus bis zu vier Spherix zusammenzustellen, Synergien zu entdecken und so die perfekte Teamzusammenstellung für jede Herausforderung zu finden.

Wachsen und verschmelzen

Kämpfen, verbessern, entwickeln und fusionieren - Es gibt zahllose Möglichkeiten, um die "Spherix" mit neuen Fähigkeiten und Vorteilen auszustatten und immer neue Kombinationsmöglichkeiten zu entdecken.

Verbessern und ausrüsten

Spherix können verbessert werden, indem man ihnen Gegenstände anlegt, die ihre Eigenschaften verbessern. Diese Gegenstände können ebenfalls verbessert werden, um ihr volles Potenzial freizusetzen.

Offene Welt

Die lebendige Welt von Trina ist gefüllt mit Quests und Ereignissen. Von Ressourcen sammeln bis zum Lösen von Rätseln lockt sie mit liebevollen Details und unzähligen Aktivitäten.

Online-Mehrspielermodus

Das Erlebnis verändert sich durch die Kooperation und den Wettbewerb mit anderen Spielern.

Verliese

Handgefertigte und zufällig generierte Dungeons mit einzigartigen Ereignissen, Feinden, Bossen und Beute laden die Spieler ein, die Echos der Vergangenheit zu entdecken.

Geplante zusätzliche Funktionen

Ranglisten-PVP: Einschliesslich Jahreszeiten, Solo- und vorgefertigte Warteschlange, spezielle Belohnungen

Endlos-Dungeon-Modus: Endgame-Herausforderung, skalierende Schwierigkeit und Belohnungen

Wirtschaft: Marktplatz

Spherix-Reiten

Personalisierung des Charakters

Wicked Games ist ein dynamisches und innovatives Spielentwicklungsstudio mit Sitz in Bern, Schweiz. Gegründet von Karsten Mikulcak und einem visionären Team von Game Developern hat sich das Team der Entwicklung von qualitativ hochwertigen Spielen verschrieben, bei denen der Spass und die Integrität des Gameplays im Vordergrund stehen.

Wenn ihr mehr über Wicked Games erfahren möchtet, empfehlen wir euch das Interview, welches wir Anfang dieses Jahres mit den Gründern geführt haben.