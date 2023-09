Marvel's Spider-Man 2 ohne das Chrysler Building

In rund einem Monat wird "Marvel's Spider-Man 2" eine akkurate Nachbildung von New York bieten. Das Chrysler Building wird allerdings nicht enthalten sein, wie jetzt bekannt wurde.

Grund dafür ist, dass sich Sony und Insomniac Games diesbezüglich nicht mit den Eigentümern, also Signa Holding und RFR Group, einigen konnten. Ob anstelle des Chrysler Building ein anderes Gebäude implementiert wird oder wie man das Problem umschiffen will, ist noch unklar. Wir gehen jedoch mal mutig davon aus, dass den Machern eine kreative Lösung einfallen wird, um das 318 Meter hohe Bürogebäude in "Marvel's Spider-Man 2" würdig zu ersetzen.

"Marvel's Spider-Man 2" erscheint am 20. Oktober exklusiv für PS5. Umsetzungen für weitere Plattformen, wie etwa den PC, sind bisher noch nicht in Aussicht gestellt.