Marvel's Spider-Man 2: Gameplay lässt sich verlangsamen

Abseits des Panels auf der San Diego Comic-Con war es bisher eher ruhig um "Marvel's Spider-Man 2". Das hat sich nun durch frische Informationen direkt von Insomniac Games geändert.

So entnehmen wir der offiziellen Website von "Marvel's Spider-Man 2", dass sich dessen Gameplay-Geschwindigkeit verlangsamen lässt. Wir haben dabei die Wahl, ob wir das Geschehen mit 30, 50 oder 70 Prozent des Originaltempos ablaufen lassen wollen. Der Spieler sollte also immer in der Lage sein die Kontrolle über die jeweilige Situation zu behalten.

"Marvel's Spider-Man 2" erscheint am 20. Oktober exklusiv für PS5.