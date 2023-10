Marvel’s Spider-Man 2: Kinoreifer Trailer

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Insomniac Games präsentieren einen neuen Trailer zu "Marvel’s Spider-Man 2". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden wir nämlich etwas mehr als eine Minute lang auf "Marvel’s Spider-Man 2" eingestimmt. Dabei werden uns teilweise kinoreife Sequenzen geboten, die auch mit wilden Kamerafahren gefallen. Das Motto lautet dabei stets "Be Greater. Together." und auf Wunsch können wir das Material auch in knackscharfer 4K-Auflösung geniessen.

"Marvel's Spider-Man 2" erscheint am 20. Oktober exklusiv für PS5. Umsetzungen für weitere Plattformen, wie etwa den PC, sind bisher noch nicht in Aussicht gestellt.