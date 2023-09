Marvel's Spider-Man 2 sorgt für Barrierefreiheit

In drei Wochen schwingt sich Spider-Man in "Marvel's Spider-Man 2" durch New York. Damit möglichst viele Spieler das Action-Adventure in Angriff nehmen können, wurde auch an die Barrierefreiheit gedacht.

Demnach wird "Marvel's Spider-Man 2" zum Launch etwa folgende Barrierefreiheitsoptionen bieten:

Herausforderungsstufen-Modifikatoren und Gameplay-Hilfen: Die drei Aspekte Gegnergesundheit, Gegnerschaden und Tarnerkennung lassen sich individuell anpassen. Die Einstellungen können je nach Vorliebe kombiniert werden. Eine Verfolgungshilfe und automatische Quick-Time-Events lassen sich auch auf Wunsch aktivieren.

Kurzbefehle und Spielgeschwindigkeit: Kurzbefehle ermöglichen es den Spielern, der Links- und Rechts-Taste diverse Optionen zuzuweisen. Den Tasten kann auch eine Reduktion der Spielgeschwindigkeit um 30, 50 oder 70 Prozent der Echtzeit-Rate zugeteilt werden. Dies verschafft zusätzliche Zeit, um auf das Gameplay zu reagieren.

Audiofrequenzsteuerung: Sie ermöglicht es den Spielern, unangenehme Geräusche mit einem Hoch- oder Niederfrequenz-Limit oder über eine vollständig benutzerdefinierte Einstellung zu deaktivieren.

Nach dem Launch werden weitere Optionen folgen. Hier sind etwa Audiodeskriptionen, Screenreader und erweiterte Untertitel zu nennen.

"Marvel's Spider-Man 2" erscheint am 20. Oktober exklusiv für PS5. Umsetzungen für weitere Plattformen, wie etwa den PC, sind bisher noch nicht in Aussicht gestellt.