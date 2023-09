Marvel's Spider-Man 2 kann sich hören lassen

Der Release von "Marvel's Spider-Man 2" rückt näher und so langsam gibt es auch immer mehr Informationen zu dem Action-Adventure. Nachdem diese gestern das Bild betrafen, geht es heute um den Sound.

So hat der Community Director James Stevenson von Insomniac Games inzwischen offiziell bestätigt, dass "Marvel's Spider-Man 2" Dolby Atmos bieten wird. Dies ist also einer der ersten PS5-Titel, der besagtes Soundformat unterstützt. Erfahrungsgemäss dürften wir uns dadurch noch stärker in das Geschehen eingebunden fühlen.

"Marvel's Spider-Man 2" erscheint am 20. Oktober exklusiv für PS5. Umsetzungen für weitere Plattformen, wie etwa den PC, sind bisher noch nicht in Aussicht gestellt.