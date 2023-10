Marvel's Spider-Man 2: Weitere Inhalte in Planung

Insomniacs Director of Community and Marketing, James Stevenson, hat verraten, dass weitere Inhalte für "Marvel's Spider-Man 2" schon in Planung sind. Mit dem Release des Action-Adventures ist also noch lange nicht das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange erreicht.

So ist laut Stevenson ein New-Game-Plus-Modus für "Marvel's Spider-Man 2" bereits beschlossene Sache und der war ja schon im Vorgänger eine feine Sache. Auch das Replay einer Mission wird bald möglich sein. konkret sollen besagte Features mit einem Update noch in diesem Jahr ergänzt werden.

Über Marvel's Spider-Man 2

Peter Parker und Miles Morales kehren diese Woche für ein aufregendes neues Abenteuer zurück. Wenige Monate nach den Ereignissen in "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" ist Miles immer noch auf Peters Hilfe angewiesen, doch als der mysteriöse Symbiont auftaucht, wird die Beziehung von Peter und Miles auf die Probe gestellt.

Peter beginnt sich zu verändern, als er die Kräfte des Symbionten erlangt, und Miles, Mary Jane, Harry und der Rest der Freundesgruppe müssen Peter helfen, während sie sich gleichzeitig den Bedrohungen durch eine Reihe neuer Schurken wie Kraven, Lizard, Sandman und Venom stellen!

"Marvel's Spider-Man 2" erscheint heute exklusiv für PS5.