Marvel's Spider-Man 2: Nachfolger in Entwicklung?

Es könnte sein, dass Insomniac Games momentan an "Marvel's Spider-Man 3" arbeitet. Zumindest wurde jetzt diesbezüglich ein erster vielversprechender Hinweis gesichtet.

Ben Jordan, das Gesichtsmodell für Peter Parker, veröffentlichte nämlich auf Instagram ein Bild in Motion-Capture-Ausrüstung und in einer Pose, die auf Spider-Man anspielt. Die Bildunterschrift deutete zudem mit einem Hinweis und einem Spinnen-Emoji auf Insiderwissen hin.

Besagter Instagram-Beitrag verschwand zwar schnell wieder, wurde aber natürlich zuvor von Fans gespeichert und verbreitet. Offizielle Angaben zum Entwicklungsstatus oder eine Bestätigung von Insomniac Games und Sony gibt es bisher selbstverständlich nicht.

Sollte es sich wirklich um "Marvel's Spider-Man 3" handeln, könnte der Release frühestens ab Herbst 2028 stattfinden. Damit könnte der Titel sowohl auf PS5 als auch PS6 veröffentlicht werden.