Spider-Man 2: Spoiler-Alarm vor Release

Kurz vor dem offiziellen Start nächste Woche kursieren Leaks zu "Marvel's Spider-Man 2“ in den Sozialen Medien, die einige Spoiler beinhalten. Dabei werden unter anderem Details zu Bosskämpfen und Anzügen aus dem Spiel gezeigt.

Die Leaks, die sich gerade auf Reddit und X (vormals Twitter) verbreiten, enthalten Informationen und teilweise sogar Videomaterial zu Gameplay, Menüführung und anderen Aspekten des Sony-Exklusiv-Titels. Die Entwickler hatten Fans zuvor gewarnt, sich vor Spoilern in Acht zu nehmen. Passt also eure Online-Aktivitäten entsprechend an, wenn ihr euch die vielen Überraschungen im Spiel nicht schon im Vorfeld verderben wollt.

In "Marvel's Spider-Man 2" dürft ihr mit Peter und Miles erstmals gleich zwei Spinnenhelden in den Kampf gegen bekannte Superschurken wie Kraven the Hunter oder Venom schicken.

„Marvel's Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5.