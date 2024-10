Entwickler Insomniac Games hat verkündet, dass keine weiteren Story-Inhalte für "Marvel's Spider-Man 2" erscheinen werden. Stattdessen legt man den Fokus auf etwas anderes.

So erklärt Insomniac Games, dass man von nun an dafür sorgen will, dass sämtliche bisher erhältlichen Story-Inhalte für "Marvel's Spider-Man 2" auch in der bald verfügbaren PC-Version implementiert sein werden. Folglich dürfte Käufer auf dieser Plattform dann bereits eine Art Komplettpaket erwarten.

Peter Parker und Miles Morales kehren in "Marvel's Spider-Man 2" für ein aufregendes neues Abenteuer zurück. Wenige Monate nach den Ereignissen in "Marvel's Spider-Man: Miles Morales" ist Miles immer noch auf Peters Hilfe angewiesen, doch als der mysteriöse Symbiont auftaucht, wird die Beziehung von Peter und Miles auf die Probe gestellt.

Peter beginnt sich zu verändern, als er die Kräfte des Symbionten erlangt, und Miles, Mary Jane, Harry und der Rest der Freundesgruppe müssen Peter helfen, während sie sich gleichzeitig den Bedrohungen durch eine Reihe neuer Schurken wie Kraven, Lizard, Sandman und Venom stellen!

"Marvel's Spider-Man 2" erschien am 20. Oktober 2023 exklusiv für PS5. Der PC wird am 30. Januar 2025 versorgt.