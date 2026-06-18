Neuer Trailer zu Spider-Man: Brand New Day

Nach dem überaus erfolgreichen Launch des ersten Trailers im März könnt ihr jetzt noch tiefer in das Superhelden-Event dieses Kinosommers eintauchen.

Nach dem phänomenalen weltweiten Erfolg von "Spider-Man: No Way Home" schlägt "Spider-Man: Brand New Day" ein g neues Kapitel für Peter Parker und Spider-Man auf. Vier Jahre sind seit den Ereignissen von "No Way Home" vergangen. Peter ist nun erwachsen und lebt für sich allein, nachdem er sich freiwillig aus dem Leben und den Erinnerungen derer, die er liebt, ausgelöscht hat.

Er bekämpft Verbrechen in einem New York, das ihn und seinen Namen nicht mehr kennt, und widmet sich ganz dem Schutz seiner Stadt: Spider-Man in Vollzeit. Doch mit den steigenden Anforderungen löst der Druck eine überraschende körperliche Veränderung aus, die seine Existenz bedroht – gerade als eine seltsame neue Art von Verbrechen eine der mächtigsten Bedrohungen hervorbringt, denen er je gegenüberstand.

Regie: Destin Daniel Cretton

Drehbuch: Chris McKenna & Erik Sommers

Basierend auf den Comics von Stan Lee und Steve Ditko

Cast: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando und Mark Ruffalo