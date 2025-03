Angebliche Bilder zu Respawns Star Wars Strategiespiel geleaked

Es ist bekannt, dass im Hause Respwan Entertainment an einem neuen "Star Wars"-Strategiespiel in Kooperation mit Bit Reactor und geleitet von Greg Foerstch gearbeitet wird. Weder Details noch Bilder haben wir bisher jedoch dazu gesehen. Dies hat sich gerade möglicherweise geändert, denn ein Leak versorgt uns mit potenziellem Material.

Der Quelle MP1st zufolge stammen die Bilder aus dem Portfolio eines Künstlers, also Arbeitsproben, die beispielsweise für Bewerbungen verwendet werden. Spannenderweise wurde auf diese Weise auch der interne Codename des Projektes geleaked, nämlich "Star Wars: Bruno". Wir sehen Gameplay-Bilder, auf denen die gespielten Charaktere Mandalorianer sind und gegen Sturmtruppler kämpfen. Auch gibt es eine Location mit der Bezeichnung "Kafrene Mining Colony", in der es unter anderem ein Waffenlager, einen Holotisch sowie einen Schwarzmarkt gibt. Vom Stil erinnert das Spiel zu diesem Entwicklungszeitpunkt an "XCOM". Die Bilder sollen Mitte 2023 entstanden sein, es könnte sich daher zwischenzeitig verändert haben.

Ob die Bilder echt sind, werden wir am 19. April erfahren, denn für dann wurde ein Reveal des Respawn/Bit Reactor-Titels angekündigt.