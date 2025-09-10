Australian Game Developer Awards 2025

Die IGEA hat heute die Finalisten der Australian Game Developer Awards (AGDAs) 2025 kommuniziert. In einem Jahr mit einer Rekordzahl an Spiele-Einreichungen wurden die Kreativität, die Innovation und das Talent der australischen Spieleentwicklungsbranche erneut bestätigt. Das Jury-Urteil war in vielen Kategorien knapp, und mehrere herausragende Titel wurden in mehreren Preiskategorien anerkannt.
Game of the Year
- Mars First Logistics — Shape Shop
- The Drifter — Powerhoof
- PROXIMATE — Cain Maddox
- Shattered — PlaySide Studios
Excellence in Visual Art
- Cast n Chill — Wombat Brawler
- The Drifter — Powerhoof
- Mars First Logistics — Shape Shop
Excellence in Gameplay
- Mars First Logistics — Shape Shop
- PROXIMATE — Cain Maddox
- The Drifter — Powerhoof
Excellence in Narrative
- PROXIMATE — Cain Maddox
- Copycat — Spoonful of Wonder
- The Drifter — Powerhoof
Excellence in Sound Design
- The Drifter — Powerhoof
- PROXIMATE — Cain Maddox
- Tempopo — Witch Beam
Excellence in Music
- Copycat — Spoonful of Wonder
- Tempopo — Witch Beam
- The Drifter — Powerhoof
Excellence in Accessibility
- Letters to Arralla — Little Pink Clouds
- Tempopo — Witch Beam
- Moonlight in Garland — Violet LeBeaux
Excellence in Mobile
- Feed the Deep — Luke Muscat
- Carmen Sandiego — Gameloft Brisbane
- Nyiyaparli Widi — Co-Designed and Technical Development by DEPT®
Excellence in Extended Reality
- Dumb Ways: Free For All — PlaySide Studios
- Starship Home — Creature
- Shattered — PlaySide Studios
Excellence in Impact
- Nyiyaparli Widi — Co-Designed and Technical Development by DEPT®
- Shattered — PlaySide Studios
- Copycat — Spoonful of Wonder
Excellence in Debut
- Misc. A Tiny Tale — Tinyware Games
- PROXIMATE — Cain Maddox
- Starship Home — Creature
Excellence in Ongoing
- RISK: Global Domination — SMG Studio
- Crossy Road — Hipster Whale
- Cult of the Lamb — Massive Monster
"Wir sind erneut beeindruckt von der Kreativität und Vielfalt der Spiele, die für die AGDAs 2025 eingereicht wurden. Die staatliche Förderunterstützung sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene befähigt die Entwickler, in den nicht ganz einfachen Zeiten herausragende Projekte, Geschichten und IPs zu schaffen und an begeisterte Spieler auf der ganzen Welt zu liefern. Wir gratulieren allen Teilnehmern dieses Jahr. Ein Spiel auf den Markt zu bringen, ist an sich schon eine unglaubliche Leistung."
Ron Curry, der CEO von IGEA
Die AGDAs finden am Abend des Mittwoch, den 8. Oktober, im Melbourne Convention and Exhibition Centre statt.