Australian Game Developer Awards 2025

Die IGEA hat heute die Finalisten der Australian Game Developer Awards (AGDAs) 2025 kommuniziert. In einem Jahr mit einer Rekordzahl an Spiele-Einreichungen wurden die Kreativität, die Innovation und das Talent der australischen Spieleentwicklungsbranche erneut bestätigt. Das Jury-Urteil war in vielen Kategorien knapp, und mehrere herausragende Titel wurden in mehreren Preiskategorien anerkannt.

Game of the Year

Mars First Logistics — Shape Shop

The Drifter — Powerhoof

PROXIMATE — Cain Maddox

Shattered — PlaySide Studios

Excellence in Visual Art

Cast n Chill — Wombat Brawler

The Drifter — Powerhoof

Mars First Logistics — Shape Shop

Excellence in Gameplay

Mars First Logistics — Shape Shop

PROXIMATE — Cain Maddox

The Drifter — Powerhoof

Excellence in Narrative

PROXIMATE — Cain Maddox

Copycat — Spoonful of Wonder

The Drifter — Powerhoof

Excellence in Sound Design

The Drifter — Powerhoof

PROXIMATE — Cain Maddox

Tempopo — Witch Beam

Excellence in Music

Copycat — Spoonful of Wonder

Tempopo — Witch Beam

The Drifter — Powerhoof

Excellence in Accessibility

Letters to Arralla — Little Pink Clouds

Tempopo — Witch Beam

Moonlight in Garland — Violet LeBeaux

Excellence in Mobile

Feed the Deep — Luke Muscat

Carmen Sandiego — Gameloft Brisbane

Nyiyaparli Widi — Co-Designed and Technical Development by DEPT®

Excellence in Extended Reality

Dumb Ways: Free For All — PlaySide Studios

Starship Home — Creature

Shattered — PlaySide Studios

Excellence in Impact

Nyiyaparli Widi — Co-Designed and Technical Development by DEPT®

Shattered — PlaySide Studios

Copycat — Spoonful of Wonder

Excellence in Debut

Misc. A Tiny Tale — Tinyware Games

PROXIMATE — Cain Maddox

Starship Home — Creature

Excellence in Ongoing

RISK: Global Domination — SMG Studio

Crossy Road — Hipster Whale

Cult of the Lamb — Massive Monster

"Wir sind erneut beeindruckt von der Kreativität und Vielfalt der Spiele, die für die AGDAs 2025 eingereicht wurden. Die staatliche Förderunterstützung sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene befähigt die Entwickler, in den nicht ganz einfachen Zeiten herausragende Projekte, Geschichten und IPs zu schaffen und an begeisterte Spieler auf der ganzen Welt zu liefern. Wir gratulieren allen Teilnehmern dieses Jahr. Ein Spiel auf den Markt zu bringen, ist an sich schon eine unglaubliche Leistung."

Ron Curry, der CEO von IGEA

Die AGDAs finden am Abend des Mittwoch, den 8. Oktober, im Melbourne Convention and Exhibition Centre statt.