Game-Charts - die meistverkauften Spiele im November

Zwei Neueinsteiger und sieben Wiedereinsteiger ziehen in die offiziellen game Charts im November ein. Den ersten Platz der meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland konnte "EA Sports FC 25" (Electronic Arts) zurückgewinnen, nachdem es im Vormonat auf Platz 2 gelandet war.

Diesen nimmt im November der „Landwirtschafts-Simulator 25“ (Giants Software) ein, der höchste Neueinsteiger in diesem Monat. Auf Platz 3 folgt mit "Call of Duty: Black Ops 6" (Activision Blizzard) der Vormonatserste. Ebenfalls ganz neu in den Charts ist "Mario & Luigi: Brothership" (Nintendo) auf Platz 7.

PC- und Konsolenspiele - November 2024