Game-Streaming für X getestet

Das früher als Twitter bekannte X will in das Game-Streaming einsteigen. So testete der Chef der Plattform Elon Musk die Funktion in einem knapp 50-minütigen Live-Stream anhand von "Diablo 4":

Die Ziele der Sitzung können als erfolgreich angesehen werden, denn diese definierte Elon Musk wie folgt:

"Unser Ziel ist es, dass der Ton normal klingt, das Bild einigermassen gut aussieht, also nicht flimmert, und die Kommentare funktionieren."

Auf Antwort auf eine Zuschauerfrage sagte Musk, dass auch Xbox und PlayStation 5 hinzugefügt werden sollen. X ziele zwar nicht darauf ab, alles besser als andere Plattformen zu machen, soll aber eine App werden, in der vieles möglich sein soll. Statt einer spezialisierten soll X zu einer 'generellen' App werden. Bei der Umbenennung von Twitter zu X hiess es, dass die Plattform eine breite Palette von Social-Media-Funktionen beinhalten und Finanzdienstleistungen einschlielsslich Kryptowährungen unterstützen soll.