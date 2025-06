Global Game Jam starten Citizens, Assemble!

Global Game Jam (GGJ), das grösste Event der Welt zur Entwicklung eigener Spiele, verkündet stolz eine neue Partnerschaft mit One World or None (OWON) für einen aufregenden Game Jam mit mutiger Mission. “Citizens, Assemble! A Game Jam to Level Up Democracy” lädt Entwickler aus aller Welt dazu ein, mobile-freundliche Spielerfahrungen zu erschaffen, die den Geist von Bürgerversammlungen einfangen. Das Gewinnerteam erhält 10'000$ und die Chance, ihr Spiel an die Welt zu bringen.

Bürgerversammlungen geben einfachen Bürgern und Bürgerinnen die Strukturen und damit die Macht, sich gemeinsam zu organisieren und die tatsächlichen Probleme zu lösen, die vor uns allen liegen. Teilnehmer werden durch eine zufallsbasierte demokratische Lotterie ausgewählt, wodurch am Ende eine repräsentative Gruppe bezüglich Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, ökonomischem Hintergrund und Geografie entsteht. Durch sorgfältig vorbereitete Strukturen beraten sie sich über wichtige Probleme, Ursachen und mögliche Lösungen. Das Ergebnis? Eine Reihe von differenzierten, realistischen Empfehlungen, die zumeist viel weiter gehen als die Ansätze der Politiker - und dabei wirklich repräsentativ sind für die Stimme des Volkes.

Während Demokratien weltweit unter Druck stehen, bietet “Citizens, Assemble!” eine einzigartige Chance für Spieleentwickler sich mit realen Problemen auseinanderzusetzen und ihre Fähigkeiten so nicht nur zur Unterhaltung einzusetzen, sondern um einen echten Unterschied zu machen - ein Spiel nach dem Anderen.

One World or None ist eine Initiative, die von einem Kollektiv aus führenden Vertretern der Unterhaltungs- und Spieleindustrie, dem Mitbegründer von Trailmix Games (Love & Pies), Tristan Clark, und Jamie Kelsey-Fry, einem der Pioniere der Forderung nach Erneuerung der globalen Demokratie, organisiert wird.

"Wir besitzen schon jetzt die Werkzeuge, um eine bessere Zukunft zu bauen, aber es fehlt uns an breitem Massenbewusstsein dieser Möglichkeiten. Deshalb ist dieser Game Jam so wichtig - kein anderes Medium kann so viele Menschen erreichen und gleichzeitig die Strukturen und Mechanismen einer Bürgerversammlung auf eine spannende und direkt verständliche Art und Weise abbilden wie Videospiele."

Tristan Clark

“Citizens, Assemble!” beginnt am 6. Juni und wird bis in den frühen August andauern. Offen für Kreative aller Hintergründe wird der Jam einen Preis von 10'000$ für das Top-Spiel haben sowie weitere Preise für zusätzliche Kategorien und Entwicklungsunterstützung für herausragende Einreichungen. Der Jam wird über zwei Phasen laufen: In Phase 1, die zwei Wochen dauert, kreieren Teams ihren ersten Prototyp, den sie dann in Phase 2 mithilfe von Feedback immer wieder überarbeiten werden. Finale Einreichungen werden in einer Vielzahl von Kategorien bewertet, darunter “Bestes Gesamtwerk”, “Bestes Gameplay” und “Bürgerwahl” (bestimmt durch eine öffentliche Abstimmung). Besondere Gastjuroren sind unter anderem der Rock and Roll Hall of Famer Brian Eno und der preisgekrönte Gründer von BiG (BAME in Games) Kish Hirani.

Zur Feier des Beginns veranstaltete das One World or None-Team ein spezielles Kickoff-Event am 6. Juni während SXSW London.

Interessierte Teams müssen sich bis zum 23. Juni registrieren und können sich anmelden, indem sie dem Jam auf itch.io beitreten und diese Bewerbung ausfüllen.

]Weitere Informationen, darunter eine Event-Timeline, findet ihr auf der Jam-Website](https://oneworldornone.world/the-game-jam).