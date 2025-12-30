GOG wird unabhängig

Das für 'Good Old Games' stehende GOG wurde von CD Projekt an den Mitbegründer von CD Projekt Michał Kiciński verkauft. CD Projekt ist ein polnischer lokaler Vertriebshändler, welches auch CD Projekt Red gründete, die Firma hinter "Cyberpunk 2077" und "The Witcher". Somit gilt GOG als 'unabhängig'.

GOG is entering a new chapter.



Michał Kiciński, co-founder of CD PROJEKT and GOG, has acquired GOG from CD PROJEKT.



The mission stays the same: Make Games Live Forever.



Going back to our roots allows us to double down on what we do best: reviving classics, giving you a library… — GOG.COM (@GOGcom) December 29, 2025

Den Angaben von GOG zufolge soll die Unabhängigkeit jedoch praktisch schon seit "einer langen Zeit" bestehen. Auch die Mission bleibt einer Stellungnahme von Kiciński zufolge dieselbe, worunter die Erhaltung von Videospielen, der Zugang zu alten Spielen sowie DRM‑freie Verkäufe zu zählen sind. Als Grund wird in der Pressemeldung knapp genannt, dass sich CD Projekt auf sein Kerngeschäft fokussieren will, sprich die Entwicklung von Videospielen, dem Publishing und die eigenen Marken. Die Zusammenarbeit der beiden Firmen soll bestehen bleiben, mitunter der Verkauf von CD Projekt-Titeln auf der Spieleplattform.