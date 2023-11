In London ist die Gaming-Welt zusammengekommen, um die Gloden Joysticks Awards 2023 zu verleihen. In 23 verschiedenen Kategorien wurden die Leistungen unterschiedlicher Studios geehrt. Besonders stolz kann Larian Studios sein. Mit ihrem Meisterwerk "Baldur’s Gate 3" haben sie nicht nur den renommierten Preis "Bestes Storytelling" gewonnen, sondern wurden auch als "Studio des Jahres" gekürt und sahnten in vier weiteren Kategorien ab. Hier die Präsentation sowie die Gewinner der Golden Joystick Awards 2023.

Best Storytelling: "Baldur’s Gate 3"

Still Playing Award: "No Man’s Sky"

Best Visual Design: "Baldur’s Gate 3"

Studio of the Year: Larian Studios

Best Game Expansion: "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"

Best Indie Game: "Sea of Stars"

Best VR Game: "Horizon Call of the Mountain"

Best Multiplayer Game: "Mortal Kombat 1"

Best Audio: "Final Fantasy XVI"

Best Game Trailer: "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"

Best Streaming Game: "Valorant"

Best Game Community: "Baldur’s Gate 3"

Best Gaming Hardware: PSVR 2

Breakthrough Award: "Cocoon" / Geometric Interactive

Critic’s Choice Awards: "Alan Wake 2"

Best Lead Performer: Ben Starr aus "Final Fantasy XVI"

Best Supporting Performer: Neil Newborn als Astarion in "Baldur’s Gate 3"

Nintendo Game of the Year: "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom"

PC Game of the Year: "Baldur’s Gate 3"

Xbox Game of the Year: "Starfield"

PlayStation Game of the Year: "Resident Evil 4"

Most Wanted Game: "Final Fantasy 7 Rebirth"

UGOTY: "Baldur’s Gate 3"