Google Cloud: Kooperationen mit Gaming-Startups

Google Cloud hat heute zwei KI-native Gaming-Studios und drei Gaming-Startups bekannt gegeben, die die Infrastruktur und KI von Google Cloud nutzen, um die bisher grössten Herausforderungen der Branche zu bewältigen.

All diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass kleinere Studios in der Lage sind, mit Hilfe von KI den Branchenriesen die Stirn zu bieten. KI-native Unternehmen sind bereit, die Branche mit ihren innovativen Ansätzen und bahnbrechenden Spielen umzukrempeln - und Startups stellen Spieleentwicklern KI-Tools der neuen Generation zur Verfügung, um neue Inhalte in grossem Umfang zu entwickeln und neue Inhalte in Echtzeit zu generieren, die auf die einzigartigen Entscheidungen eines Spielers reagieren.