Kiss-Cam-Vorfall bei Coldplay Konzert erreicht Videospiel-Welt

Ist man diese Tage im Internet unterwegs, kommt man um eine Story nicht herum. So dominiert die auf einem Coldplay-Konzert aufgeflogene Affäre des CEOs von Astronomer mit der Leiterin der Human Resources Abteilung des Unternehmens die Schlagzeilen und sorgt für Emotionen von Wut bis Amüsement. Auch in der Welt der Videospiele ist der Vorfall bereits angekommen. Ein Entwickler hat nämlich kurzerhand ein Spiel im Stil von "Where's Waldo" aus Sicht des für die Kiss-Cam verantwortlichen Kamerateams dazu programmiert.

i vibe coded a little game called Coldplay Canoodlers



you're the camera operator and you have to find the CEO and HR lady canoodling



10 points every time you find them



link pic.twitter.com/aA6e1R5aGJ