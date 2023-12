Letsplay4Charity e. V. wünscht frohe Weihnachten

Zum Abschluss des Jahres konnte Letsplay4Charity einen Check in Höhe von 13'000 Euro, gesammelt beim Charity-Stream auf dem Level Up in Salzburg, an Hilfe im Kampf gegen Krebs e. V. übergeben.

Die Übergabe fand am 28.11. in Würzburg bei der Förderpreisverleihung "Forschung hilft" statt, bei der insgesamt 225'000 Euro an verschiedene Arbeitsgruppen zum Thema Krebsforschung übergeben wurden. Die Checkübergabe von Letsplay4Charity e. V. fand zwischen Dennis Henson (Vorsitzender LP4C) und Gabriele Nelkenstock (Initiatorin der Veranstaltung und Vorsitzende von Hilfe im Kampf gegen Krebs e. V.) statt (siehe Bild).

Zusätzlich fand über mehrere Wochen die Spendenaktion von Gaming gegen Krebs statt, bei der insgesamt 36'000 Euro gesammelt werden konnte. Davon gingen 31'000 Euro an den "Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V.“, diese werden zweckgebunden für die hundegestützte Therapie "Emma Hilft" eingesetzt.

Ausserdem gab es bei der Spendenaktion eine Spende in Höhe von 5'000 Euro an Letsplay4Charity e. V., die direkt an "Kampf gegen den Krebs e.V." weitergeleitet wird, um mit dem Geld die Psychoonkologie bei Kindern zu unterstützen.

Letsplay4Charity freut sich auf das Jahr 2024, für das schon einige Pläne für Charity-Streams bestehen, die dann im neuen Jahr bekannt geben werden.

Letsplay4Charity bedankt sich noch einmal bei allen Mitgliedern, Partnern, Helfern, Zuschauern und Spenders, die es erst möglich machen, dass mit der geballten Hilfe die jeweiligen Initiativen unterstützt werden können. In diesem Sinn: Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und bis im neuen Jahr!

Das Team von Letsplay4Charity e. V.