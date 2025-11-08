'Minecraft-Oma' GrammaCrackers gewinnt an Popularität

Nachdem die auch als "Skyrim-Oma" bekannte Shirley Curry schon vor über einem Jahr ihren Rückzug aus der Gaming-Welt bekannt gab, gewinnt eine andere Dame älteren Semesters mit ihrem YouTube-Kanal immer mehr an Popularität. Mit gerade einmal drei Videos auf dem Kanal 'GrammaCrackers' hat Mamie zum Zeitpunkt dieser Meldung in einem der Videos bereits über 312'000 Klicks erzielt. Das neueste Video findet ihr hier:

In Anbetracht der Tatsache, dass 'GrammaCrackers' ihr erstes Video vor gerade einmal drei Wochen ins Netz stellte, kann man getrost sagen, dass die Newcomerin "durch die Decke geht". Ihren Angaben zufolge widmete sie sich erstmals vor vier Monaten diesem "alten Spiel mit frischen Augen".

Die für "Skyrim" bekannte Shirley Curry dreht auch heute noch hin und wieder noch einen Vlog auf ihrem Kanal, wo sie über unterschiedliche Themen spricht. Von "Skyrim" verabschiedete sich vor ca. einem Monat gegenüber ihrer Community, wo sie auch auf eine Mod hinweist, welche sie als Figur in die "Anniversary Edition" bringt: