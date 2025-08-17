PETA kritisiert Nasenring von Mario Karts Cow

Die Tierschutzorganisation PETA hat einen offenen Brief an Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa verfasst. Anlass ist die Darstellung des Charakters 'Cow' aus "Mario Kart World". Im Mittelpunkt der Kritik steht der Nasenring.

Wie PETA mitteilt, handelt es sich dabei nicht nur um ein modisches Accessoire, sondern um ein Symbol mit Bezug zur Realität. In der Tierindustrie werden Nasenringe eingesetzt, um Tiere auszubeuten und zu kontrollieren – mit schmerzhaften Folgen bis hin zum Tod.

Hier lest ihr eine Übersetzung des Briefes: