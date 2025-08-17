PETA kritisiert Nasenring von Mario Karts Cow

Die Tierschutzorganisation PETA hat einen offenen Brief an Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa verfasst. Anlass ist die Darstellung des Charakters 'Cow' aus "Mario Kart World". Im Mittelpunkt der Kritik steht der Nasenring.
Wie PETA mitteilt, handelt es sich dabei nicht nur um ein modisches Accessoire, sondern um ein Symbol mit Bezug zur Realität. In der Tierindustrie werden Nasenringe eingesetzt, um Tiere auszubeuten und zu kontrollieren – mit schmerzhaften Folgen bis hin zum Tod.
Hier lest ihr eine Übersetzung des Briefes:
"Sehr geehrter Herr Furukawa, herzliche Grüsse! Ich schreibe Ihnen im Namen der Organisation „People for the Ethical Treatment of Animals” (PETA). PETA hat weltweit mehr als 10 Millionen Mitglieder und Unterstützer. Wir haben gehört, dass es einen neuen Star in der Welt von Mario Kart gibt: Cow! Sie erobert bereits überall die Herzen – auch unsere. Aber ein Detail lässt uns auf die Bremse treten: der Messingring in der Nase von Cow. Würden Sie bitte Empathie für Rinder zeigen und den Nasenring entfernen? Hier ist der Grund, warum dies so wichtig ist: Nasenringe werden in der Fleisch- und Milchindustrie verwendet, um Tiere auszubeuten, zu kontrollieren und sogar in den Tod zu zerren. Diese Messingringe werden grob durch das empfindliche Nasenseptum von Kühen und Bullen gestochen, was zu anhaltenden Schmerzen und Beschwerden führen kann. Die Milchindustrie befestigt auch spitze Nasenringe an Kälbern, sodass das beruhigende Stillen bei der Mutter Schmerzen verursacht und das Kalb abgelehnt und weggetreten wird. Um Bullen zu kontrollieren, wird manchmal eine Kette vom Nasenring zum Horn des Bullen befestigt, um eine noch schmerzhaftere Kontrolle zu erreichen. Der Messingring in der Nase von Cow verschleiert die Gewalt und Grausamkeit gegenüber Tieren in der realen Welt. Deshalb bitten wir Sie, diesem geliebten Rind ein kleines, aber bedeutungsvolles Upgrade zu geben: Entfernen Sie den Nasenring und lassen Sie Cow frei laufen – ohne schmerzhafte Erinnerungen an die Industrien, die Tiere wie Gewinnmaschinen behandeln. Jedes Tier ist ein Individuum. Überlassen Sie die Ringe also Sonic und lassen Sie Cow frei atmen!"